مستشار وزير الصحة: الأزمة السكانية "قضية شعب ووطن".. ويجب تغيير المفاهيم المغلوطة

ماجد تمراز

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، إن مصر تحتل المرتبة الـ 14 عالميًا في عدد السكان، والأولى عربيًا والثالثة إفريقيًا، مضيفًا أن قضية الزيادة السكانية ليس قضية الحكومة بمفردها بل المجتمع والشعب ككل.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن هناك تحسن في انخفاض في عدد المواليد السنوي بمقدار نصف مليون نسمة بمقارنة بما كان قبل 2014.

وذكر أن معدل الإنجاب الكلي انخفض من 3.5 في 2014 إلى 2.8 مؤخرًا، وهذا تحرك جيد، في ظل الإشارات المتكررة للقيادة السياسية عن خطورة الزيادة السكانية.

وواصل:"ماشيين صح، والدولة أكثر ثباتًا ولكن لا بد من الاستمرارية، والمشكلة ليست في عدد السكان بل معدل النمو السكاني، حيث أن النمو السكاني في مصر 4 أضعاف النمو السكاني في الصين".

وذكر أننا في حرب تغيير المفاهيم المغلوطة ، والتركيز على المدخل الحقوقي لصحة الأم والطفل، مضيفًا:" احتمالية وفاة الطفل إذا كانت فترة المباعدة بين الطفلين اقل من سنتين تكون7 أضعاف لو فترة المباعدة أكثر من 4 سنين".