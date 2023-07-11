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مدبولى: زيادة سنوية للصادرات بنسبة 16%.. وتنفيذ 8 قرارات للأعلى للاستثمار

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 04:06 م
مدبولى: زيادة سنوية للصادرات بنسبة 16%.. وتنفيذ 8 قرارات للأعلى للاستثمار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحا إنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ22 قرارًا للمجلس الأعلى للاستثمار.
 
وأشار إلى أن الدولة فتحت المدد التي يمكن من خلالها تأسيس الشركات حتى 9 سنوات، موضحا أنه من بين التعديلات أنه يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء منح حوافز لمشروعات للإعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات، وتتحمل الدولة جزءًا من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات، وذلك لتشجيع القطاع الخاص.
 
 
وأكد أن الدولة المصرية نجحت فى فترة قصيرة فى العديد من الإنجازات، موضحا أن هدف الدولة فى هذه المرحلة دعم جهود القطاع الخاص لتولي القيادة، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
 
 
وأضاف فى  مؤتمر صحفي موسع، بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، أن الحكومة أجرت تعديلات ثورية فى قانون الاستثمار، وتم اتخاذ إجراءات كبيرة في هذا الأمر.
 

الطروحات الحكومية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

برنامج الطروحات الحكومية



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