اليوم السابع
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محافظ سوهاج يلتقى رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد لمناقشة المشروعات بالمحافظة

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 04:16 م
محافظ سوهاج يلتقى رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد لمناقشة المشروعات بالمحافظة جانب من اللقاء
سوهاج عمرو خلف

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التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء بمكتبه، اللواء مهندس أحمد الحفناوي رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، خلال زيارته للمحافظة، بحضور المهندس عاطف عبد العزيز رئيس فرع الجهاز بسوهاج.
 
ورحب محافظ سوهاج برئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء بين المحافظة والجهاز في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بنطاق المحافظة، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون لصالح المواطن السوهاجى. 
 
وتناول اللقاء مناقشة عدد من المشروعات التي يقوم بتنفيذها الجهاز بمحافظة سوهاج، ومنها مشروع تطوير صينية أخميم، ومشروع رصف طريق سوهاج أخميم بدءاً من كوبري أخميم وحتى صينية أخميم، ومشروع تطوير ورصف طريق الطواحين بمدخل المحافظة من الجهة الشرقية، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة البدء في رصف طريق الحواويش بعد استكمال أعمال المرافق.
 

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