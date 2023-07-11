محافظ المنوفية: ضبط طن دقيق فاخر وألف لتر سولار مجهول المصدر بالسادات

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية جهودها فى شن الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث أسفرت خلال يومين عن تحرير 379 محضرا تموينيا متنوعا ما بين 184 محضر مخالفات مخابز و195 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمى وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أنه من أهم القضايا التموينية التى تم ضبطها، تحرير محضرين جنح بمركز السادات، أحدهما ضد صاحب مخبز سياحى بناحية الطريق الإقليمى لحيازته كمية قدرها 1 طن دقيق فاخر استخراج 72% بدون مستندات ومجهول المصدر، الآخر ضد المدير المسئول عن مصنع الفايبر بالمنطقة الصناعية السابعة لحيازته كمية قدرها 1000 لتر سولار بدون مستندات ومجهول المصدر وقيامه بتجميعها دون موافقة الجهات الرقابية وإتباع إجراءات السلامة المهنية والحريق، وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن محطة مواد بترولية بناحية شبرا باص بمركز شبين الكوم، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار داخل المحطة بقصد البيع بأزيد من السعر المقرر.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى لإحكام الرقابة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع والتفاعل الفورى مع أى بلاغ عن الغش التجارى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.