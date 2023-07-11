اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 02:05 م
أكرم القصاص
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محافظ الشرقية: إزالة 48 حالة تعدٍ على أملاك الدولة

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 01:15 م
محافظ الشرقية: إزالة 48 حالة تعدٍ على أملاك الدولة إزالة - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 48 حالة تعدي على مساحة 6 آلاف و 776 متر مباني و62 فدانًا و 3 قراريط بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

 
أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 23 حالة تعد على مساحة 6 آلاف و776 متر مباني و25 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 62 فدانا و3 قراريط و9 أسهم بمراكز ومدن المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
أوضح المحافظ أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
 
 

الشرقية

ازالة تعديات الزراعية بالشرقية

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