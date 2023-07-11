محافظ السويس يلتقى طلاب المدرسة المصرية اليابانية بالمحافظة

السويس _ السيد فلاح

التقى اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس بمكتبه اليوم الثلاثاء، طلاب وطالبات المدرسة اليابانية بالسويس بحضور اسلمى الشاعر، مستشار المحافظ لشئون التعليم والدكتورة سوزان يوسف، مديرة المدرسة.

ورحب محافظ السويس بالطلبة وتم مناقشة فكرة طلاب المدرسة لتنظيم مبادرة لنشر ثقافة الاهتمام بالنظافة تحت شعار "النظافة حكاية والسويس بداية الحكاية".

وخلال اللقاء تحدثت مديرة المدرسة عن سلوكيات الطلاب داخل المدرسة وتنفيذ أنشطة التوكاتسو التى تحث على النظافة لتكون سويس نظيفة بمساعدة أهلها، وتكون بداية للحفاظ على نظافة المتنزهات العامة و الحدائق وجميع أماكن المحافظة.

ورحب اللواء عبد المجيد صقر، بفكرة الطلبة فى إطار المساهمة فى مبادرة "النظافة ثقافة" وأبدي سعادته وفخره بالطلاب والطالبات متمنياً لهم مستقبل باهر.