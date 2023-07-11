اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 08:12 م
أكرم القصاص
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محافظ السويس يبحث مع وفد البنك الدولى آليات المساهمة فى المشروعات التنموية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 06:14 م
محافظ السويس يبحث مع وفد البنك الدولى آليات المساهمة فى المشروعات التنموية جانب من اللقاء
السويس _ السيد فلاح

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استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اليوم بمكتبه المهندس طارق اللبان، رئيس الإدارة المركزية لرى مدن القناة والمهندس رضا عبد الشافي، مدير رى الإسماعيلية وغرب سيناء والمهندس محمد عمر مكرم، معاون وزير الرى والدكتورة نوران أشرف، خبير معالجة المياه بالمكتب الفنى لوزير الرى، ووفد من ممثلي البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
 
يأتى ذلك في إطار البحوث والدراسات الجارية لآليات تطوير ترعة السويس، فى إطار حرص المحافظة على كمية وجودة مياه الشرب والرى فى إطار الخطة التنموية المستقبلية للمحافظة والمساهمة فى المشروعات التنموية للمحافظة.
 
 

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