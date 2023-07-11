محافظ أسوان: حصر 4291 مستحقا من أبناء النوبة لتعويضات السد العالى والخزان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه تم فتح باب المرحلة الثالثة لتلقى رغبات تعويضات أبناء النوبة، ممن لم يسبق تعويضه خلال المرحلتين الأولى والثانية.

وأضاف محافظ أسوان، أنه تم حصر 4291 متضرراً مستحقاً للتعويضات وذلك فى عام 2017، وجار استكمال إجراءات تعويض ممن لم يسبق تعويضه منهم خلال المرحلة الثالثة التى فتحت أبوابها يوم 9 يوليو داخل 13 لجنة موزعة على مراكز ومدن المحافظة.

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أنن أعطى توجيهاته لمسئولى المحليات والتضامن الإجتماعى والأملاك بالتنسيق مع الجهات المختصة لتجهيز مقار لجان تلقى الرغبات أثناء ساعات العمل الرسمية ، وتتضمن 10 لجان موزعة على الوحدات التابعة للتضامن الإجتماعى بنطاق مركز ومدينة نصر النوبة ، وذلك بالنسبة للتعويض بديلاً عن المسكن.

وأوضح، أنه بالنسبة للتعويض بديلاً عن الأراضى الزراعية فقد تحدد له لجنة بمقر المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو ، وفيما يتعلق بالتعويض بتملك الأرض المقام عليها المسكن فيكون داخل لجنة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، فضلاً عن لجنة بمقر أملاك الدولة الخاصة بالمحمودية خاصة لتعويض تقرير حق انتفاع للأرض المقام عليها مسكن "الجزر" .

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للإسراع بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لوفاء الدولة بحقوق أهالى النوبة لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالى وما تلاها ، وخاصة ما تم إقراره من خلال مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، وصدور القرار رقم 371 لسنه 2019 بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات برئاسة وزارة شئون المجالس النيابية ، وعضوية عدد من الوزراء وممثلى الجهات والهيئات المعنية.