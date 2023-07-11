مجلس النواب يوافق على فض دور الانعقاد الثالث

نور على

أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى موافقة مجلس النواب على فض دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الثانى، وذلك فى الموعد الذى سيصدر به قرار من رئيس الجمهورية، متمنيا للنواب كل تقدم.

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى المادة 274 على: يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فض إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وتنص المادة 115من الدستور على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".

وطبقا للمادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة

كشف حصاد الدور الثالث لمجلس النواب لالفصل التشريعى الثانى الذى اعدته الامانة العامة للمجلس عن عقد المجلس نحو 56 جلسة امتدت لساعات طويلة بلغت 205 ساعة عمل وعدد المتحدثين 524 نائب وبلغت مداخلات النواب نحو 4438مداخلة

وعلى المستوى التشريعى اقر المجلس نحو 188 مشروع قانون مقدم من الحكومة جاء اقرارها لحداث نقلة نوعية فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية تضمنت نحو 1684 مادة".