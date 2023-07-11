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مجلس الأمن الروسى: موسكو سترد بالمثل فى حال استخدمت أوكرانيا القنابل العنقودية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:02 م
مجلس الأمن الروسى: موسكو سترد بالمثل فى حال استخدمت أوكرانيا القنابل العنقودية مدفيديف
كتب أحمد عرفة

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قال دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن موسكو سترد بالمثل في حال استخدمت أوكرانيا القنابل العنقودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.
 
وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: العملية العسكرية مستمرة لتحقيق جميع أهدافها وأهمها منع انضمام أوكرانيا إلى الناتو.
 
وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن أوكرانيا ستحصل على حزمة قوية من الدعم السياسي والعملي من حلفاء الناتو (حلف شمال الأطلسي) خلال قمة الحلف اليوم الثلاثاء في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.
 
وأضاف بلينكن - في مقابلة أجراها مع شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية صباح اليوم الثلاثاء، على هامش القمة- "فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا للحلف، فإن القمة ستنظر بعين الاعتبار إلى التقدم الذي أحرزته أوكرانيا وهو ملحوظ، وحقيقة أن هناك المزيد من العمل الذي يجب إنجازه فيما يتعلق بإصلاح جيشها وتعزيز ديمقراطيتها".
 
وأكد وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "لدينا حلف موحد سيُظهر بطرق عملية للغاية دعمه المتواصل لأوكرانيا؛ بما في ذلك المسار نحو الانضمام".

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الحرب الروسيه الاوكرانيه

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