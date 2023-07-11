اليوم السابع
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ما محددات تطوير حديقتى الحيوان والأورمان؟

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 08:00 ص
ما محددات تطوير حديقتى الحيوان والأورمان؟ حديقة الحيوان
كتبت أسماء نصار

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أعلن أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه سيتم بداية من غد الأحد غلق حديقتى الحيوان والأورمان بالجيزة ولمدة 18 شهرًا، تمهيدًا للبدء فى تطويرهما.
 
 
وفى التقرير التالى نتعرف على 6 محددات لتطوير حديقة الحيوان والأورمان
 
 
1- رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان .
 
2- إنفاق الهيئة القومية للإنتاج الحربى علي التطوير ما لا يقل عن مليار جنيه غير مسترد دون تحمل وزارة الزراعة أى أعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوى يدفع ايضا للوزارة يفوق أضعاف ما تحققه الحديقتين حاليا مع زيادة سنوية مطردة .
 
3 - عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين
4- عدم المساس بالمباني الاثرية والتاريخيه مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرها.
5- نسبة المباني لا تتجاوز 9٪؜ من إجمالي مساحة وهو ما يعني أنها أقل من 1٪؜.
 
6 - ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع .

حديقة الحيوان

الاورمان

وزارة الزراعة

تطوير حديقة الحيوان

ضوابط تطوير حديقة الحيوان



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