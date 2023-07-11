وأعرب بايدن عن شكره - خلال اجتماعه مع نظيره الليتوانى جيتاناس ناوسيدا قبيل بدء قمة حلف الناتو - لناوسيدا على استضافة هذه القمة التاريخية في وقت هام، قائلا: "المرة الأولى التي يلتقي فيها قادة الناتو الـ31 سويا ويتطلعون إلى الاجتماع قريبا جدا بـ32 عضوا بإضافة السويد".

وأضاف بايدن - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية - "إننى واثق من أننا سننجز هذا الأمر"، وذلك فى إشارة إلى عضوية السويد التي لا تزال تتطلب إجراء برلمانيا في تركيا للموافقة عليها بشكل رسمي.. مؤكدا التزام الولايات المتحدة الأمريكية تجاه حلف الناتو.

وتابع بايدن قائلا: "نحن ملتزمون تجاه ليتوانيا ودول البلطيق وحلف الناتو.. تعهدنا بأن نكون معكم لم يتزعزع".

وأشار بايدن إلى أنه "خلال الأيام المقبلة، سنناقش أيضا مجموعة من القضايا: كيفية تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو وتحديث قدرات الدفاع والردع للحلف، كما نعتزم مناقشة دعمنا لأوكرانيا".

من جانبه، رحب ناوسيدا ببايدن في ليتوانيا حيث استقبله خارج القصر الرئاسي، واصفا القمة بأنها تعد تاريخية حتى قبل أن تبدأ.

ووصل بايدن إلى القصر الرئاسي الليتواني في استقبال رسمي مهيب صباح اليوم.

وقال مكتب الرئيس الليتواني في وقت سابق إن بايدن وناوسيدا سيناقشان خلال الاجتماع "دعم أوكرانيا وإجراءات تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو والرد على التدخل العسكري الروسي المدعوم من بيلاروسيا ضد أوكرانيا".

وفي وقت لاحق، سيحضر الزعيمان قمة الناتو التي تبدأ أعمالها اليوم في فيلنيوس.