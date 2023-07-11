اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 08:41 م
أكرم القصاص
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لبنان يتقدم بشكوى دولية للضغط على إسرائيل للانسحاب من بلدة الغجر

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 07:16 م
لبنان يتقدم بشكوى دولية للضغط على إسرائيل للانسحاب من بلدة الغجر قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
أ ش أ

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طلبت وزارة الخارجية والمغتربين من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتّحدة في نيويورك تقديم شكوى إلى الأمين العام للأمم المتّحدة ومجلس الأمن الدولي حول تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري ما يشكّل خرقًا فاضحًا وخطيرًا ، يضاف إلى الخروقات الإسرائيلية اليومية والمستمرة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 (2006).

وطلبت الوزارة إدانة هذا الخرق المتعمد للسيادة اللبنانية والانسحاب الفوري وغير المشروط من كافّة الأراضي اللبنانية المحتلّة.

 


لبنان

بلدة الغجر

إسرائيل

الحدود بين لبنان وإسرائيل



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