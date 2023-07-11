لا تتجاهل آلام أسفل الظهر.. قد تكون مؤشرًا على هذه الأمراض الستة

كتبت إيناس البنا

يعاني العديد من الأفراد من آلام أسفل الظهر بسبب الجلوس في المكتب لفترات طويلة في وضع سيئ، في بعض الحالات، يمكن أن تكون آلام أسفل الظهر من أعراض الظروف الصحية الأساسية التي تتطلب عناية طبية.

قد يؤدي تجاهل آلام أسفل الظهر المستمرة أو الشديدة إلى تأخير التشخيص والعلاج المناسب. في هذا المقال حسب موقع "OnlyMyHealth"، نوضح آلام أسفل الظهر والأمراض الصحية التي يمكن أن تصاحبها.

فهم آلام أسفل الظهر

الجزء السفلي من الظهر عبارة عن بنية معقدة من العظام والعضلات والأربطة والأعصاب التي تدعم الجسم وتسهل الحركة، فهو عرضة لعوامل مختلفة ، بما في ذلك الموقف السيئ ، واختلال التوازن العضلي ، والإصابات، ومع ذلك ، عندما يصبح ألم أسفل الظهر مزمنًا ، أو يزداد سوءًا بمرور الوقت ، أو يكون مصحوبًا بأعراض أخرى ، فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود مشكلة صحية أساسية.

متى يصبح ألم أسفل الظهر مشكلة خطيرة

1) حصوات الكلى

حصوات الكلى عبارة عن رواسب صلبة تتشكل في الكلى ويمكن أن تسبب ألمًا شديدًا قد ينتشر إلى أسفل الظهر، يمكن أن يكون الألم متقطعًا أو مستمرًا ، وقد يكون مصحوبًا أيضًا بأعراض أخرى مثل الدم في البول ، وكثرة التبول ، والغثيان، إذا كنت تعاني من آلام أسفل الظهر الحادة إلى جانب هذه الأعراض ، فمن الضروري التماس العناية الطبية على الفور.

2) القرص الغضروفي

يحدث القرص الغضروفي عندما تتمزق أو تبرز المادة الناعمة التي تشبه الوسادة الموجودة بين الفقرات في العمود الفقري، مما يؤدي إلى الضغط على الأعصاب المحيطة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى آلام أسفل الظهر، إلى جانب تنميل أو وخز أو ضعف في الساقين، قد يتفاقم الألم مع الحركة أو بعض الأوضاع.

3) هشاشة العظام

هشاشة العظام هي حالة تتميز بضعف العظام ، مما يجعلها أكثر عرضة للكسور، في حين أنه يؤثر بشكل أساسي على كبار السن، إلا أنه يمكن أن يحدث في أي عمر، مع تقدم هشاشة العظام، يمكن أن تسبب كسور الضغط في الفقرات ألمًا شديدًا في أسفل الظهر.

4) تضيق العمود الفقري

يشير تضيق العمود الفقري إلى تضيق القناة الشوكية، والذي يمكن أن يضغط على الأعصاب في أسفل الظهر. غالبًا ما تتطور هذه الحالة مع تقدم العمر ويمكن أن تسبب آلامًا في أسفل الظهر، إلى جانب ألم في الساق أو تنميل أو ضعف. قد تتفاقم الأعراض عند الوقوف أو المشي لفترات طويلة وقد تتحسن عند الجلوس أو الميل إلى الأمام، إذا كنت تشك في تضيق العمود الفقري، فإن التقييم الطبي ضروري للتشخيص الدقيق والإدارة المناسبة.

5) الحالات الالتهابية

يمكن أن تسبب الحالات الالتهابية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو التهاب الفقار اللاصق، التهابًا مزمنًا وتيبسًا في المفاصل، بما في ذلك أسفل الظهر، غالبًا ما تظهر هذه الحالات مع آلام أسفل الظهر تزداد سوءًا في الصباح أو بعد فترات من عدم النشاط، إلى جانب أعراض أخرى مثل تورم المفاصل والتعب وتيبس الصباح.

6) العدوى

في حالات نادرة، يمكن أن يكون ألم أسفل الظهر علامة على وجود عدوى كامنة. يمكن أن تسبب حالات مثل التهابات العمود الفقري أو التهابات المسالك البولية ألمًا موضعيًا في أسفل الظهر، قد تشمل الأعراض المصاحبة الحمى والقشعريرة ومشاكل في المسالك البولية.