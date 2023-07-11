كتبت : نهال أبو السعود

تقدم الذكاء الاصطناعي بسرعة كبيرة في الأشهر الأخيرة لدرجة دفعت كبار الباحثين لتوقيع رسالة مفتوحة تحث على التوقف الفوري عن تطويره ووضع قوانين تنظيمية تحد من قدراته، بسبب مخاوفهم من مخاطر التكنولوجيا على المجتمع والإنسانية.

وكشف أربعة من كبار الباحثين لصحيفة الجارديان عن سيناريوهات دمار البشرية وفنائها حال عدم السيطرة الكاملة علي تطور الذكاء الاصطناعي.

الأول: يصبح الإنسان النوع الأقل ذكاء

وبحسب الخبراء، فإن سيناريو الانحدار المعرفي للإنسان وتحوله لمرتبة "الأقل ذكاء" تعرضه بمرور الزمن لتهديد بالفناء والتراجع ، ففي عصور سابقة قضي البشر علي مخلوقات ونباتات لتحقيق مصالحه ، فقط لأنه كان "الأكثر ذكاء".

وقال ماكس تيجمارك من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "على سبيل المثال ، قضينا على الأنواع لمجرد أننا أردنا الموارد. قطعنا الغابات المطيرة لأننا أردنا زيت النخيل لم تتوافق أهدافنا مع الأنواع الأخرى ولكن نظرًا لأننا كنا أكثر ذكاءً ، فإنها لم تستطع إيقافنا ويمكن أن يحدث ذلك لنا بسهولة".

وتابع: "إذا كان لديك آلات تتحكم في الكوكب ، وهم مهتمون بإجراء الكثير من العمليات الحسابية ويريدون توسيع نطاق البنية التحتية للحوسبة الخاصة بهم ، فمن الطبيعي أنهم يرغبون في استخدام أرضنا من أجل ذلك. إذا احتججنا كثيرًا ، فإننا نصبح آفة ومصدر إزعاج لهم وببساطة يقضون علينا".

الثاني: الفشل في السيطرة على الذكاء الاصطناعي

قالت بريتاني سميث من مركز مستقبل الذكاء بجامعة كامبريدج إن السيناريو الأسوأ هو أن يفشل البشر في تعطيل الوضع الحالي، حيث تقوم الشركات الكبرى بتطوير ونشر الذكاء الاصطناعي بطرق غير مرئية ومبهمة.

ولأن قدرات الذكاء الاصطناعي تزداد يوميا ، ترتفع المخاوف بشأن المخاطر الوجودية يجب العمل بشكل عاجل لفهم الأضرار الحالية ومنعها وعلاجها.

وأضافت سميث: "كمثال تستخدم بعض الحكومات الخوارزميات من أجل القضاء على الاحتيال. في كثير من الحالات ، يرقى هذا إلى "آلة الشك" ، حيث ترتكب الحكومات أخطاء عالية المخاطر وتظهر التحيزات ، عادة ضد الأشخاص الفقراء أو المهمشين ، في أجزاء كثيرة من العملية ، بما في ذلك في بيانات التدريب وكيفية نشر النموذج ، مما يؤدي إلى نتائج تمييزية"

وأوضحت أن هذه الأنواع من التحيزات موجودة بالفعل في أنظمة الذكاء الاصطناعي ، وتعمل بطرق غير مرئية وعلى نطاقات كبيرة على نحو متزايد مثل اتهام الناس زوراً بارتكاب جرائم ، وتحديد ما إذا كان الناس سيجدون سكن ، وتزوير فحص السيرة الذاتية ومقابلات العمل

الثالث: رغبة الذكاء الاصطناعي في قتل البشر كـ"اثر جانبي"

قال إليازر يودكوسكي مؤسس معهد أبحاث الذكاء الآلي: "من الأسهل بكثير التنبؤ بالمكان الذي ننتهي إليه وليس كيفية الوصول إليه. ما ننتهي إليه هو أن لدينا شيئًا أكثر ذكاءً منا لا يريدنا بشكل خاص".

وتابع: "إذا كان أذكى بكثير منا ، فيمكنه الحصول على المزيد مما يريد. أولاً ، يريدنا أن نموت قبل أن نبني المزيد من الذكاء الخارق الذي قد ينافسه. ثانيًا ، ربما ترغب في القيام بأشياء تقتلنا كأثر جانبي ، مثل بناء العديد من محطات الطاقة التي تنفذ من الاندماج النووي - نظرًا لوجود الكثير من الهيدروجين في المحيطات - لدرجة أن المحيطات تصل لنقطة الغليان مثلا".

وتابع يودكوسكي : "تقنية الذكاء الاصطناعي ذكية بما يكفي لدفع المال للبشر للقيام بالأشياء والكذب عليهم بشأن ما إذا كان روبوتًا أم لا .. إذا كان بإمكانه حل بعض التحديات البيولوجية ، فيمكنه بناء مختبر جزيئي صغير بنفسه وتصنيع البكتيريا القاتلة وإطلاقها. ما يبدو عليه هو أن كل شخص على الأرض يسقط ميتًا في نفس الثانية. لأنه إذا أعطيت البشر تحذيرًا ، إذا قتلت بعضهم قبل الآخرين ، فربما يصاب أحدهم بالذعر ويطلق كل الأسلحة النووية. سيتبع فكرة، لا تدع البشر يعرفون أنه سيكون هناك قتال".

الرابع: سقوط البشر بالتقادم

من المحتمل أن يكون الاتجاه نحو قيام هذه النماذج بمهام مفتوحة بشكل متزايد نيابة عن البشر ، والعمل كوكلاء لنا في العالم. ذروة هذا هو ما أشرت إليه باسم "نظام التقادم": بالنسبة لأي مهمة قد ترغب في القيام بها ، تفضل أن تسأل نظام ذكاء اصطناعي بدلاً من أن تسأل إنسانًا ، لأنها أرخص ، وتعمل بشكل أسرع وقد تكون أكثر ذكاء

وقالت أجيا كوترا ، كبير محللي الأبحاث حول الذكاء الاصطناعي ، Open Philanthropy : "في هذه اللعبة ، يكون البشر الذين لا يعتمدون على الذكاء الاصطناعي غير قادرين على المنافسة. لن تتنافس شركتك في اقتصاد السوق إذا كان الجميع يستخدمون صناع القرار في مجال الذكاء الاصطناعي وأنت تحاول استخدام البشر فقط. لن تربح بلدك حربًا إذا كانت الدول الأخرى تستخدم جنرالات الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي وأنت تحاول التعامل مع البشر"

وحذرت قائلة: "في هذا العالم ، يصبح من الأسهل تخيل أنه إذا أرادت أنظمة الذكاء الاصطناعي التعاون مع بعضها البعض من أجل إخراج البشر من الصورة ، فسيكون لديهم الكثير من الروافع لسحبها: فهم يديرون قوة الشرطة والجيش والمدير العام. أكبر الشركات إنهم يخترعون التكنولوجيا ويطورون السياسة .. الأشياء تتحرك بسرعة كبيرة. نحن لسنا في نظام التقادم هذا حتى الآن ، ولكن لأول مرة ننتقل إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي ونتخذ إجراءات في العالم الحقيقي نيابة عن البشر".