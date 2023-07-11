قد تنفجر.. أشياء تجنب تركها فى سيارتك خلال ارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع حرارة الجو وأشعة الشمس العمودية على السيارة، هى الشىء الوحيد الذى يهدد ملاك السيارات ويحاولون البحث عن طريقة للتخلص منه خلال شهر الصيف، وإذا كانت السيارة تتوقف لمدة يوم كامل تحت أشعة الشمس، فذلك قد يلحق بعض الأضرار بالمنتجات القابلة للاستخدام يوميًا داخل السيارة، ومن أبرزها:-
- الولاعات والعطور ومعطرات الجو والمواد المعقمة، قد تنفجر نتيجة الحرارة العالية وتتسبب بتلف لمركبتك.
- الأجهزة الالكترونية التى تؤثر عليها أشعة الشمس التى تؤثر على تلك الأجهزة وتعرّضك لخطر انفجار بطّارية كاميرا أو هاتف والباور بانك.
- الأدوية وتتغيّر تركيبة هذه المستحضرات عند تعرّضها لدرجة حرارة عالية ولا يجب استخدامها بعد تعرضها لدرجة حرارة عالية.
- النظّارات في حين تعرضها إلى حرارة الشمس مطوّلاً يغيّر شكلها ويدمر العدسات بشكل.
- زجاجات البلاستيك لا يمكن استخدامها نهائيا بعد تعرض السيارة لأشعة الشمس.
- أحمر الشفاه والكريمات تصبح عرضة للذوبان عند تعرّضها للشمس كما تتغيّر تركيبتها ويجب عدم استخدامها في حالة تعرضها لدرجة حرارة عالية.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا نشاط رياح على كافة المناطق ، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة .
وبالنسبة لدرجات الحرارة، القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة .
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