طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع الرطوبة والعظمى تسجل 31 درجة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء ، حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية مع ارتفاع في درجات الحرارة، ونسبة الرطوبة ليسود طقس معتدل صباحا، حار رطب نهارا وتسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 31 درجة ،والصغرى تسجل 24 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا نشاط رياح على كافة المناطق ، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء، القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.



الطقس ودرجات الحراره اليوم في الإسكندرية



حالة الطقس اليوم في الإسكندرية



درجات الحرارة وحالة الطقس في الإسكندرية



