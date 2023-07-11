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ضياء رشوان: مجلس الأمناء يعقد اجتماعا غدا لوضع أجندة الحوار الوطنى

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:40 م
ضياء رشوان: مجلس الأمناء يعقد اجتماعا غدا لوضع أجندة الحوار الوطنى ضياء رشوان المنسق العام لـ"الحوار الوطني"
كتب الأمير نصرى

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قال ضياء رشوان، المنسق العام لـ"الحوار الوطني"، ان مجلس الأمناء يعقد اجتماعا غدا الأربعاء، لوضع أجندة الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، والاتفاق على تقييم الفترة الماضية وما شهدته من جلسات ونقاشات. 
 
وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، خلال حواره فى قناة "اكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلي: "الإخوان وفق القضاء جماعات إرهابية.. وبالتالي لا يوجد "حوار وطني" مع الإرهابيين فى أي دولة بالعالم.. والكل أجمع على استبعاد جماعة الإخوان من الحوار الوطني.. وكل القوي السياسية اتفقت على هذا الأمر.. وتم التوافق على رفض أي من يدعم العنف أو يشارك فيه أو يحرض عليه وهذا القانون". 
 
وتابع ضياء رشوان: "مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عدم مناقشة تعديل الدستور خلال الجلسات فكيف من يرفض الدستور أن يشارك فى الحوار الوطني؟!.. وعدم مشاركة الإخوان نابع من كونها مصنفة جماعة إرهابية.. والإخوان ليسوا لهم علاقة بالحوار الوطني فضلا عن أن هذه الجماعة الإرهابية شككت فى جدية الحوار الوطني قبل انطلاقه".
 
 
 

ضياء رشوان

المنسق العام الحوار الوطني

جلسات الحوار الوطني

جماعة الإخوان

الجماعة الإرهابية



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