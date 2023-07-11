ضبط عصابة تنصب على المواطنين بزعم توفير شهادات دراسية بكفر الشيخ

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم توفير شهادات دراسية منسوب صدورها للعديد من الجامعات نظير مبالغ مالية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود حساب على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم بالترويج لشهادات تخرج دراسية منسوب صدورها للعديد من الجامعات المصرية "على خلاف الحقيقة" نظير مبالغ مالية.

تم تشكيل فــريق بحث بالتنسيق مع قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات توصلت جهوده إلى تحديد القائمين على إدارة الحساب المشار إليه وتبين أنهم (سيدتان ، وعامل "له معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة كفر الشيخ) حيث كونوا تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين الراغبين فى الحصول على تلك الشهادات من خلال إنشاء المتهمتان العديد من الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، ونشر منشورات على تلك الصفحات زاعمين قدرتهم على توفير شهادات دراسية لمن يرغب فى الحصول عليها منسوبة للعديد من الجامعات المصرية "على خلاف الحقيقة" بمقابل مادى ، وعقب الإيقاع بالمجنى عليهم وتحويلهم جزء من المبلغ المالى المتفق عليه على محفظة مالية مربوطة على هاتف محمول بحوزة المتهم المشار إليه كمقدم يقوموا بغلق حساباتهم والإستيلاء على أموالهم مستغلين خشية المجنى عليهم الإبلاغ عن تلك الوقائع لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى " الأمن العام – نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، ومديرية أمن كفر الشيخ أمكن ضبطهم وعُثر بحوزتهم على (2 هاتف محمول)، بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى المشار إليه.

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى، وأضافوا بإرتكاب عدد (16) واقعة بذات الأسلوب الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.