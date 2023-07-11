ضبط عاطل استغل شخصا من ذوى الهمم لوضع صورته على بطاقته الشخصية فى الدقهلية

تمكن ضباط مباحث قطاع الأحوال المدنية فرع البحث بمحافظة الدقهلية، من ضبط عامل خلال تواجدة داخل السجل المدني، وذلك بعد اصطحابه شخص من ذوي الهمم لوضع للتصوير بدلًا منه خلال استخراج بطاقة رقم قومي وذلك للهرب من التجنيد.

كلن اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء ، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورد المحضر المحرر بمعرفة قطاع الأحوال المدنية " فرع بحث الدقهلية " لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، بورود معلومات أكدتها التحريات بشان قيام "هشام .ع.ج"، 29 عامًا عامل ، ومقيم قرية منشأة السلام مركز تمى الأمديد باستخراج بطاقة رقم قومى ببياناته وصورة شخص أخر من ذوى الاحتياجات الخاصة بقصد الهروب من أداء الخدمة العسكرية.

بالفحص تبين رغبة المتحري عنه فى الحصول على بطاقة رقم قومى ببياناته وصورة شخص يدعى" السيد.ط.م.ح"، 27 عامًا، عامل زراعى، ومقيم بذات القرية لكونه من ذوى الاحتياجات الخاصة بقصد استخدامها فى التهرب من أداء الخدمة العسكرية.

وتوصلت التحريات أن المتحري عنه قام بالاتفاق مع شقيقه "محمد "، 31 عامًا، عامل زراعى، ومقيم بذات القرية، الذى قام باصطحاب الثاني والتقدم لإدارة شرطة الأحوال المدنية بسندوب والتوقيع على الإقرارات المطلوبة كضامن بأن الحاضر هو شقيقه "هشام"، على غير الحقيقة مما ترتب عليه التصوير بدلاً منه.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط الأول وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة .