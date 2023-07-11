"صحة الدقهلية": الاستعداد قريبا لإعلان مصر خالية من الملاريا

الدقهلية _محمد الحبشي

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن انتهاء فعاليات الدورة التدريبية حول الملاريا والفيلاريا والليشمانيا لمسئولي الملاريا ومراجعي المعمل بوحدات الملاريا.

وشمل التدريب مناقشة ملاحظات المرور، وآلية تطوير الأداء خلال الفترة المقبلة إلى جانب الاستعداد لزيارة منظمة الصحة العالمية، لإعلان مصر خاليه من الملاريا.

عقدت الدورة تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية، والدكتورة سحر علي مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، حاضر بها الدكتور محمد صلاح الدين مدير اداره الملاريا و الفيلاريا و الليشمانيا.

بدورها، قالت الدكتورة سحر علي مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية، إن الورشة تضمنت تدريباً عملياً للمشاركين علي تحضير صبغة جسيما وفحص عينات ملاريا وفيلاريا إيجابى، وكيفيه تشخيص الحالات والتعامل مع مرض الملاريا و الفيلاريا و الليشمانيا و تحويل المرضي لتلقي العلاج فور تشخيص الحالة.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، برفع وعي الأطقم الطبية لمكافحة الملاريا والفيلاريا والليشمانيا.