اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 06:41 م
أكرم القصاص
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شواطئ الإسكندرية تستقبل 3438 من ذوى الهمم بينهم 230 كفيفا منذ بداية الموسم

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 05:42 م
شواطئ الإسكندرية تستقبل 3438 من ذوى الهمم بينهم 230 كفيفا منذ بداية الموسم ذوى الهمم فى الشاطئ
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن الشواطئ على أتم الاستعداد دائما لاستقبال أعضاء الجمعيات الخيرية وذوى الهمم بالمجان، مشيرا إلى أنه منذ بداية موسم الصيف حتى الآن استقبلت الشواطئ 45 جمعية خيرية بإجمالى 3438 فردا من ذوى الهمم من بينهم 230 كفيفا، لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها من ذوى الهمم، فى جميع المجالات وتذليل جميع الخدمات وتوفير كل احتياجاتهم، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والاحتفالات لإدخال البهجة عليهم.
 
ووجه الشريف الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتوفير كل سبل الترفيهة لأبنائنا من ذوى الهمم وأعضاء الجمعيات الخيرية على الشواطئ وخاصة شاطئ ذوى الهمم.
 
ومن جانبة أشار عبد الرازق إلى أن الشواطئ استقبلت العام الماضى 196 جمعية بعدد 29260 فردا منهم 500 كفيف، مؤكدا أن الشواطئ ترحب دائما باستقبال ذوى الهمم وأعضاء الجمعيات الخيرية، وأن السياحة والمصايف تسعى دائما لتوفير سبل الراحة والدعم لهم لكى يستمتعوا بالنزول للبحر بأمان تام وتحت رقابة دقيقة من فرق المنقذين.

الاسكندرية

شاطئ ذوى الهمم

شاطئ المكفوفين

شاطئ المندرة المجانى



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