وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والمعرفية علي بن حامد النافعي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، أن البرنامج يهدف إلى الإثراء النوعي لتجربة الضيوف من خلال البرامج الفكرية والمعرفية المتنوعة، حيث تبدأ رحلتهم من رحاب المسجد الحرام ثم زيارة لمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة ولمكتبة الحرم المكي الشريف، ثم استراحة يتخللها لقاء تحاوري فكري معرفي يتم تعريفهم من خلالها على ما يحتويه مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة من معالم تحكي جوانب الأصالة والمعاصرة في صناعة الكسوة من خلال الاهتمام بأدق التفاصيل.

وأشار النافعي إلى أن برنامج "رحلة حاج" يُعد من البرامج التي تحرص الرئاسة على تقديمها بدءا من دخول الحاج إلى بيت الله الحرام حتى يعود إلى بلاده غانماً بالأجر والثواب.