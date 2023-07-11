وردا على سؤال عما إذا كان الناتو سيقدم دعوة إلى أوكرانيا للانضمام للحلف، أجاب ستولتنبرج "سنرى ذلك في غضون ساعات قليلة لأننا الآن بصدد الانتهاء من البيان".

وقال ستولتنبرج - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن أوكرانيا أصبحت أقرب بكثير إلى الناتو، معربا عن اعتقاده بأن الوقت قد حان لينعكس ذلك على قرارات التحالف.

جاءت هذه التصريحات قبيل ساعات من انطلاق أعمال القمة في ليتوانيا بمشاركة زعماء الدول الأعضاء بالعاصمة في فيلينوس.