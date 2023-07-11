وأضاف زيلينسكي "أنه أمر غير مسبوق وسخيف عندما لا يتم تحديد إطار زمني لا للدعوة ولا لعضوية أوكرانيا في الحلف"، مشيرا إلى أنه في الوقت ذاته تم وضع صياغة غامضة حول الشروط اللازمة لدعوة أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "هذا يعني وجود فرصة للمساومة على عضوية أوكرانيا في الناتو خلال المفاوضات مع روسيا .. وبالنسبة لروسيا، فإن هذا يوفر لها دافعا لمواصلة إرهابها"، وذلك في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأعرب الرئيس الأوكراني عن تقديره للدول الحليفة لبلاده والأمن المشترك والمحادثات المفتوحة، مؤكدا في الوقت ذاته على أن بلاده تستحق الاحترام.