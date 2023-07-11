اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 12:52 م
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رفع 2845 حالة إشغال بأحياء الجيزة وإزالة حمام سباحة مخالف بحدائق الأهرام

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 12:19 م
رفع 2845 حالة إشغال بأحياء الجيزة وإزالة حمام سباحة مخالف بحدائق الأهرام إزالة حمام سباحة مقام بالمخالفة بحدائق الأهرام
كتبت – مرام محمد

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة الحملات على مدار اليوم للتصدى لظاهرة الإشغالات، وكافة أشكال التعدى بالطرق العامة لتسير الحركة المرورية وسير المشاة.

وشدد اللواء أحمد راشد على ضرورة التواجد الميدانى بالشارع للعمل على حل كافة المشاكل التى تواجه المواطنين بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي هذا الإطار، نفذت محافظة الجيزة من خلال حى الهرم بقطاع هضبة الأهرام حملة مسائية مكبرة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى، والتى استهدفت خلالها مناطق أ ، د ، ه‍ ، ب ، ك لمواجهة تعديات المقاهى والكافيهات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم الالتزام بمواعيد الغلق، وأسفرت عن تحرير 2300 حالة إشغال متنوعة شملت كراسى واستندات وشيش ومعدات وشاشات عرض ودرجات بخاريه وتروسكلات، إلى جانب إزالة حمام سباحة مخالف بالعقار رقم 352 أ وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

 

وشهد حى الدقى حملة مكبرة مماثلة وذلك استجابه لشكاوى المواطنين شملت ميدان طهران وشوارع التحرير وإيران، والتى أسفرت عن رفع 245 حالة إشغال من الكافيهات المخالفة مع تحرير محاضر إشغال للطريق العام وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.

 

وشن حى جنوب الجيزة حملة شملت مناطق أبو زارع وجسر الكنيسة وشارع المدبح والتى أسفرت عن رفع 300 حالة إشغال وذلك أستجابة لشكاوى المواطنين الواردة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة.

رفع 2845 حالة إشغال بأحياء الجيزة (2)
رفع 2845 حالة إشغال بأحياء الجيزة

 

رفع 2845 حالة إشغال بأحياء الجيزة (3)
رفع 2845 حالة إشغال بأحياء الجيزة

 

رفع 2845 حالة إشغال بأحياء الجيزة (1)
رفع 2845 حالة إشغال بأحياء الجيزة

 

إزالة حمام سباحة مقام بالمخالفة في حدائق الأهرام
إزالة حمام سباحة مقام بالمخالفة في حدائق الأهرام

 

إزالة حمام سباحة مقام بالمخالفة بحدائق الأهرام
إزالة حمام سباحة مقام بالمخالفة بحدائق الأهرام

الجيزة

محافظ الجيزة

اشغالات

حملة اشغالات



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