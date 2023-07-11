ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كيشيدا قوله للصحفيين قبل مغادرة طوكيو لحضور اجتماع الناتو الذي يستمر يومين إنه حريص على استغلال القمة كفرصة "لإعادة تأكيد التعاون مع الدول ذات التفكير المماثل في دعم النظام الدولي القائم على القواعد".

وقالت مصادر حكومية إنه من المتوقع أن يصدر كيشيدا والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج الوثيقة الجديدة ، التي ستسعى إلى تعزيز التعاون بين اليابان والحلف في مجالات مثل الأمن البحري ومواجهة المعلومات المضللة والفضاء الخارجي، وتقوم اليابان بتطوير الوثيقة، مع 31 دولة بحلف شمال الأطلسي لتعزيز التعاون الأمني بين منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا.

وقال كيشيدا الذي من المقرر أن يزور بلجيكا أيضا لإجراء محادثات منتظمة مع قادة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، إنه من المقرر أن يجتمع مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، على التوالي ، على هامش قمة الناتو.

وأضافت المصادر إن كيشيدا سيشرح خلال محادثاته مع يون خطة اليابان لإطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في البحر ، بعد أن أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضوء الأخضر لبدء المشروع.

وتابعت المصادر الحكومية أن كيشيدا ، في الوقت نفسه ، من المرجح أن يخبر زيلينسكي أن اليابان مستعدة لتوسيع دعمها لأوكرانيا من خلال المساعدة في إعادة بناء بنيتها التحتية واقتصادها ، اللذين دمرتهما الحرب مع روسيا التي بدأت في فبراير 2022.

وأفادت المصادر بأن كيشيدا سيلتقي الخميس مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث يستعدون لإصدار بيان مشترك يحدد عزمهم على تعزيز التعاون في المجالات البحرية والفضائية الإلكترونية وسلاسل التوريد وغيرها من المجالات.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إنه خلال جولته الأوروبية التي تستمر أربعة أيام حتى يوم الجمعة، من المتوقع أن يجرى محادثات ثنائية مع قادة من دول ومناطق مختلفة.