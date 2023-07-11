

وأوضحت المصادر أن الرئيس الفيتنامي سوف يجري محادثات هامة مع نظيره النمساوي ألكسندر فان دير بيلين وكبار رجال الدولة لدعم علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز الشراكة الأوروبية الآسيوية.



يشار إلى أن تقريرا حديثا لبنك التنمية الآسيوي توقع أن الاقتصاد الفيتنامي سينمو بنسبة 6.5٪ في عام 2023 على الرغم من تأثير الركود الاقتصادي العالمي والسياسات النقدية المتشددة في الأسواق الرئيسية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) وتأثير الصراع بين روسيا وأوكرانيا، و 6.8 ٪ في عام 2024 (الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 كان 409 مليارات دولار).



يذكر أن فيتنام تعد واحدة من المراكز التنافسية الرائدة في المنطقة وتستفيد من التحول في سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية بفضل سياساتها المرنة لتنظيم الإنتاج والتصدير وقد تحسنت بيئة الاستثمار في فيتنام بشكل كبير وأصبحت جذابة بشكل متزايد بسبب جهود الحكومة الفيتنامية لتبسيط الإجراءات الإدارية ومواصلة تقديم امتيازات ضريبية وتشجيع الاستثمار العام.

