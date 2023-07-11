رئيس جامعة المنوفية وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب يتفقدون مستشفى علاج الأورام

المنوفية - محمد فتحى

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مستشفى علاج الأورام والأرض التي سيقام عليها المدينة الطبية الجديدة، والمعهد القومي للأورام والمستشفى الجديد لعلاج الأورام.

وخلال الجولة التفقدية تفقد رئيس الجامعة وأعضاء التنسيقية التوسعات الجديدة بمستشفي الأورام، والتي تم افتتاحها مؤخرا والعناية المركزة بالمستشفي وأماكن تلقي العلاج الإشعاعي والكيماوي وأحدث اجهزة علاج الأورام التي يمتلكها المستشفى.

واوضح القاصد أن مستشفى علاج الأورام والطب النووي بالمستشفيات الجامعية هي الوحيدة من نوعها فى المحافظة التي تقدم الخدمة الطبية المتقدمة في علاج مرضي الأورام بالمحافظة حيث انه يخدم محافظة المنوفية و 3محافظات مجاورة بشكل أساسي كما تستقبل مرضي من جميع المخافظات ، مشيراً إلى أنه تم مؤخرا بحضور اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية إفتتاح توسعات الجناح الغربى بالمستشفى الذي ساهم في زيادة السعة الإستيعابية بواقع 30 سرير موزعين على ثلاثة أدوار علوية إضافية ليصبح إجمالى عدد الأسرة 80 سرير

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن إنشاء معهد قومي ومستشفي جديد للأورام بجانب المستشفي الحالي أصبح أمرا ضروريا لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضي، واستعرض القاصد الوضع الحالى للمستشفيات الجامعية والتحديات التى تحول دون تقديم خدمة طبية بجودة عالية، مشيرا إلي أن إنشاء المدينة الطبية الجديدة يستهدف زيادة عدد الأسرة الداخلية من 980 إلى 3700 سرير، وأسرة الداخلي من 816 إلى 2330 وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة من 164 إلى 370 سريرًا، وزيادة عدد غرف العمليات من 34 إلى 65 غرفة.

وأكد القاصد أن الجامعة أعدت تصورا لإنشاء مبنى معهد الأورام القومي يكمن في خلق محور حركة رئيسي يربط محورمعهد الكبد مع محور جمال عبد الناصر وعمل مدخل رئيسي للمجمع الطبي، من خلال دخول رئيسي عن طريق المحور الجديد.

مضيفا أن مبنى الأورام الجديد سيضم دور أرضي + 7 أدوار متكررة، ويخصص الدور الأرضى لاستكمال منظومة الإستقبال بما يتلائم مع حجم المترديين على المركز مع عمل وحدات علاج اشعاعي حتى يتمكن المستشفي من تقديم العلاج لجميع المترددين عليها، بالإضافة إلى إنشاء غرف المرضى وأماكن لتوفير الخدمات الغير متوفرة حاليا في المبنى القائم، إلى جانب تخصيص 3 أدوار لوحدة علاج الأطفال.

وأعلن القاصد أنه من المقرر أن تضم تجهيزات المعهد القومي الجديد عدد 4غرف عمليات جراحية مجهزة وفقا لأحدث التقنيات ، و4 اجهزة علاج إشعاعي حديثة، و2 محطة تخطيط للعلاج الإشعاعي ، و جهاز محاكي متصل بالأشعة المقطعية، و 100كرسي مخصص لتنفيذ العلاج الكيميائي.

وأضاف الدكتور ناصر عبد الباري عميد كلية الطب ان أعداد المرضي المترددين علي مستشفي الأورام في زيادة مستمرة مما يتطلب سرعة بناء المستشفي الجديد ، مشيرا إلي أن المستشفي استقبل خلال العام الماضي 3421 مريض بقسم الإستقبال ، 28365 مريض بالعيادات الخارجية، و12014 مريض بالقسم الداخلي، و9994 جلسة العلاج الكيماوي ، بينما استقبل العلاج الإشعاعي 2462 مريض، والمسح الذري 1857 مريض، ووحدة التغذية العلاجية استقبلت 8833مريض.

كما تفقد القاصد والوفد المرافق له الأرض التي سيقام عليها المدينة الطبية الجديدة واستعرض التصور التي أعدته الجامعة لإنشاء هذا الصرح الطبي الجديد .

بحضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري عميد كلية الطب والدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، والدكتور محمد الو الفتوح رئيس قسم علاج الأورام ، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة ، وسعاد بيومي رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.