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رئيس الوزراء: هدف الدولة فى هذه المرحلة دعم جهود القطاع الخاص لتولى القيادة

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 03:58 م
رئيس الوزراء: هدف الدولة فى هذه المرحلة دعم جهود القطاع الخاص لتولى القيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت فى فترة قصيرة فى العديد من الإنجازات، موضحا أن هدف الدولة فى هذه المرحلة دعم جهود القطاع الخاص لتولى القيادة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى.
 
وأضاف فى مؤتمر صحفي موسع، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، أن الحكومة أجرت تعديلات ثورية فى قانون الاستثمار، وتم اتخاذ إجراءات كبيرة في هذا الأمر.
 

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