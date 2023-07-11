رئيس المحكمة الدستورية العليا: النيابة الإدارية إحدى ركائز منظومة العدالة

كتب: عبد الله محمود - محمد أبو ضيف

استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم بمقر رئاسة النيابة الإدارية، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبصحبة وفد ضم كلًا من: المستشار / رجب عبد الحكيم سليم، والمستشار الدكتور / محمد عماد النجار، والمستشار الدكتور / عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل، والمستشار / طارق عبد العليم، والمستشار / خالد أحمد رأفت، والمستشار/ صلاح محمد عبد المجيد، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا؛ وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة تقلده منصب رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك بحضور كل من: المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشارعمرو الخرجاوي مدير مكتب رئيس الهيئة.

وخلال اللقاء، أكد المستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة الدستورية العليا، على تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، وأشاد بدورها في مكافحة الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة، معربًا عن خالص أمنياته بالتوفيق للمستشار حافظ عباس في قيادة هيئة النيابة الإدارية، كهيئة قضائية تكرس جهودها لتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.

ومن جانبه، عَبّرَ رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه للمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وخالص تقديره للمحكمة الدستورية العليا رئيسًا وأعضاءً، والتي تَشرُف بكونها إحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم، وأكد على ما تؤديه من دور بارز في إعلاء المبادئ الدستورية، وضمان الحقوق والحريات، وحماية المكتسبات الدستورية.