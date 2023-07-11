اليوم السابع
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حبس طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية فى البساتين

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 04:17 م
حبس طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية فى البساتين مشاجرة -أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة البساتين، حبس طرفى مشاجرة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التشاجر بالأسلحة النارية، كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابين.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من السيطرة على مشاجرة بالبساتين وضبط طرفيها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومصابين.
 
وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين شخصين "مصابان برش خرطوش" تم نقلهما لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج، و3 آخرين "أحدهم مصاب بجرح طعنى بالصدر" وتم نقله لإحدى المستشفيات"، وبحوزة الآخران "2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار" بسبب خلاف الجيرة فيما بينهم تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض باستخدام الأسلحة المضبوطة، وسلاح أبيض "سكين" تم التخلص منه بإلقائه بالطريق العام، ونتج عن ذلك الإصابات المُنوه عنها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أيدوا ما سبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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