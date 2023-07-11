حبس طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية فى البساتين

كتب كريم صبحى

قررت نيابة البساتين، حبس طرفى مشاجرة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التشاجر بالأسلحة النارية، كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من السيطرة على مشاجرة بالبساتين وضبط طرفيها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومصابين.