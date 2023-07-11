اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 يوليو 2023 04:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس تاجر 4 أيام لاتهامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالجيزة

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 03:28 م
حبس تاجر 4 أيام لاتهامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالجيزة عملات أجنبية - أرشيفية
أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وطلبت النيابة العامة رجال مباحث الأموال العامة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى من عدمه.
 
 
كانت قد نجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
 
 
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
 
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجد بدائرة قسم شرطة بولاق، وبحوزته مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية"، وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


الاتجار فى العمله

الاموال العامه

النقد الاجنبى

السوق السوداء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة