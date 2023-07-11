جيك سوليفان: قادة الناتو لن يحددوا موعدا زمنيا لانضمام أوكرانيا للحلف

كتبت ريم عبد الحميد

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاء الناتو سيبعثون بإشارة إيجابية موحدة حول الطريق أمام التحاق أوكرانيا بحلف شمال الأطلنطى، وذلك خلال القمة السنوية للناتو المنعقدة فى عاصمة ليتوانيا فيلينوس، إلا أنه رفض تقديم جدول زمنى محدد للانضمام.

وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى جاك سوليفان، فى تصريحات للصحفيين، إن الحلفاء سيناقشون الطريق أمام عضوية أوكرانيا بالناتو فى المستقبل، مع سعيه لتهدئة التوقعات فى هذا الشأن. وقال سوليفان إنه كما أشار الرئيس بايدن، فإن ضم أوكرانيا للتحالف الآن بينما هم فى فيلينوس سيجعل الناتو فى حرب مع روسيا. وأضاف لاحقا إنه أوكرانيا لا تزال بحاجة لمزيد من الخطوات لاتخاذها على طريق إصلاحها قبل الانضمام على التحالف.

واستطرد سوليفان قائلا إن الحلفاء سيبعثون بإشارة موحدة وإيجابية حول طريق أوكرانيا نحو عضوية مستقبلية فى التحالف.

ورفض مستشار الأمن القومى الأمريكي التنبؤ بموعد محدد لانضمام أوكرانيا إلى الحلف، وقال إنه لا يستطيع تحديد جدول زمنى محدد، وانه لا يعتقد أنه سيتم تحديد لاحقا خلال القمة. وأضاف أن القادة المجتمعية فى فيلنيوس يواصلون مناقشة الطليعة المستقبلية للعملية فيما يتعلق بطرق أوكرانيا، وسيتم الإفصاح عن الأمر فى بيان يصدر الأربعاء.

وكان الرئيس بايدن قد اعترف فى مقابلة مع "سى إن إن" قبل جولته الأوروبية بأنه لا يعتقد أن هناك توحد فى أوكرانيا حول انضمام أوكرانيا إلى عائلة الناتو الآن فى هذه اللحظة وفى خضم الحرب، مشيرا إلى ان المادة الخامسة من ميثاق الناتو يستلزم دفاع حلفاء الناتو عن أوكرانيا ضد الغزو الروسى.