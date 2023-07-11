

وذكر بيان للخارجية التونسية أن اللقاء اليوم جاء بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الأول لجمهورية مالطا روبار أبيلا إلى تونس على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.



ووفق البيان، تم خلال المقابلة الإشادة بعلاقات الصداقة التاريخية القائمة بين تونس ومالطا، واعتزام الطرفين تعزيز تلك الصداقة خدمة لمصلحة الشعبين الصديقين في مرحلة ما بعد "كوفيد 19".