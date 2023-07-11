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تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل التقدم لاختبار القدرات ورابط موقع التنسيق

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 12:00 ص
تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل التقدم لاختبار القدرات ورابط موقع التنسيق وزارة التعليم العالى وتنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تبدأ وزارة التعليم العالى فى تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات. 
 
ويتاح أمام الطلاب تسجيل الرغبات في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.
 
وسيتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: 
 
 

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