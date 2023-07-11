تنسيق الجامعات 2023.. الطالب غير لائق حال دخوله اختبارات القدرات بالمحمول

كتب محمد صبحى

كشف الدليل الاسترشادى لطلاب الثانوية الذى اعده المجلس الأعلى للجامعات عن مجموعة من الضوابط والارشادات العامة بخصوص تنسيق الجامعات 2023 المقرر الالتزام بها عند اداء اختبارات القدرات والتى تتمثل فى :-

1- ممنوع منعا باتا الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية وغير مسموح نهائيا بدخولها قاعة الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول حتى وان كان مغلق أو وجد معه أي أجهزة إلكترونية أخرى.

2- الحضور قبل موعد الاختبار بساعة على الأقل.

3- يعرف الطالب نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق فقط.

4- غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات ومسموح فقط دخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار.

5- ممنوع نهائيا تصوير الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حالة تصوير أي اختبار أو نشره بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

6- في حالة تخلف الطالب عن موعد اختبار القدرات الذي قام بحجزه علي الطالب الرجوع إلي الكلية لتحديد ميعاد أخر والتقدم بعذر تقبله الكلية وعلي الكلية تحديد ميعاد الطالب حتى انتهاء المواعيد المحددة من قبل مكتب التنسيق.

وجه د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة الخدمات الإلكترونية التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها.

وأوضح د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات أن أمانة المجلس الأعلى للجامعات قامت بتحديث دليل الطالب لاختبارات القدرات، والذي تضمن إجراءات وقواعد وطبيعة ومدة تلك الاختبارات، مشيرًا إلى أنه يمكن الاطلاع علي الدليل من خلال الرابط التالي: https://scu.eg/ebooks/studentGuide2023

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/7/2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/7/2023.