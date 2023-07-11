تنسيق الجامعات 2023.. إلغاء اختبارات القدرات لكليات الإعلام والتمريض

كتب محمد صبحى

يبدأ مكتب التنسيق أعماله بتنسيق الجامعات 2023 يوم السبت المقبل ببدء اتاحة موقع التنسيق الالكترونى لطلاب الثانوية العامة لحجز اختبارات القدرات للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك.

ويشهد تنسيق القبول بالجامعات هذا العام إلغاء اختبارات القدرات بالنسبة لكليات الإعلام والتمريض والمعهد الفني للتمريض - المعاهد الفنية الصحية - الجامعات التكنولوجية - كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

كانت أعلنت وزارة التعليم العالى أنه في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2023، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب، وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.