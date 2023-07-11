تموين المنيا يضبط 49 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

وفى سياق أخر قال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الاشغالات بشوارع حى غرب وأسفرت عن تحرير 6 محاضر إشغال طريق، مما يعيق حركة الشارع ورفع الاشغالات أمام جامعة المنيا وتم التعامل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ومن جانبه، أوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، أسفرت عن تحرير 140 محضر إشغال منها 12 محضر إشغال و 8 محاضر ضبط إشغال طريق و 120 إزالة إدارية بشوارع بورسعيد والعاشر من رمضان والسودانى، لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتى ذلك نفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة.