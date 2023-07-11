تموين المنيا يضبط 49 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

حررت مديرية التموين بالمنيا، 49 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 49 مخالفة تموينية منها 41 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – تصرف وتجميع – توقف عن التشغيل – عدم وجود سجلات)، و8 مخالفات في مجال متابعة الأسواق لبيع سلع مجهولة المصدر والذبح خارج السلخانة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 49 مخالفة تموينية منها 41 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – تصرف وتجميع – توقف عن التشغيل – عدم وجود سجلات)، و8 مخالفات في مجال متابعة الأسواق لبيع سلع مجهولة المصدر والذبح خارج السلخانة.
وفى سياق أخر قال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة الاشغالات بشوارع حى غرب وأسفرت عن تحرير 6 محاضر إشغال طريق، مما يعيق حركة الشارع ورفع الاشغالات أمام جامعة المنيا وتم التعامل الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جانبه، أوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، أسفرت عن تحرير 140 محضر إشغال منها 12 محضر إشغال و 8 محاضر ضبط إشغال طريق و 120 إزالة إدارية بشوارع بورسعيد والعاشر من رمضان والسودانى، لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جانبه، أوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، أسفرت عن تحرير 140 محضر إشغال منها 12 محضر إشغال و 8 محاضر ضبط إشغال طريق و 120 إزالة إدارية بشوارع بورسعيد والعاشر من رمضان والسودانى، لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
يأتى ذلك نفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة.
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