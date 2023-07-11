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"تعليم القليوبية": غياب 80 طالبا وطالبة عن أداء امتحان الديناميكا

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 01:30 م
"تعليم القليوبية": غياب 80 طالبا وطالبة عن أداء امتحان الديناميكا طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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كشفت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، عن غياب 80 طالب وطالبة عن أداء امتحان الديناميكا لشعبة العلمي رياضة، اليوم الثلاثاء، موضحة أنها لم تتلق أى شكاوى بشأن سير الامتحان علي مدار الانعقاد اليوم وحتي غلق اللجان.

 
فيما عبر طلاب الثانوية العامة 2023، بمدارس القليوبية، عن عدم رضاهم عن امتحان مادة الديناميكا لشعبة العلمي رياضيات، حيث إن الامتحان تضمن العديد من النقاط الصعبة، كما أن الوقت المحدد لأداء الامتحان لم يكن كافيا، وكان بحاجة لوقت أطول من الساعتين.
 
وأدي طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، امتحان مادة الديناميكا لشعبة العلمي رياضيات، ضمن امتحانات الثانوية العامة 2023، وسط تأمين مكثف من قبل رجال مديرية أمن القليوبية لتوفير حالة من الهدوء في محيط لجان الامتحانات بالمحافظة.
 
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق قطار امتحانات الثانوية العامة بلجان المحافظة، الإثنين الماضي الموافق 12 يونيو 2023، حيث يؤدي 48516 طالب وطالبة الامتحانات، مقسمين إلي 27583 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و20933 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، حيث يؤدون الامتحان داخل 112 لجنة في مختلف محافظة القليوبية.
 
وأوضحت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جاهزية اللجان الامتحانية من حيث الأثاث والإنارة والمياه والأمن والنظافة في جميع الإدارات التعليمية وجميع اللجان الإمتحانية.
 
وأكدت على جاهزية الاستراحات في جميع الإدارات التعليمية والتي يبلغ عددها 24 استراحة رجال وسيدات وأنها جاهزة لاستقبال مراقبي الثانوية العامة هذا العام.
 
وأضافت سماح إبراهيم، أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بمقر بديوان المديرية واللجنة الثلاثية لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان على مدار الساعة، متمنية التوفيق للقائمين على الامتحانات والنجاح والتفوق لجميع الطلاب.

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