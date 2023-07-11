تعرف على وحدات المرور الأكثر ترخيصا خلال يونيو 2023

كتبت: أماني سمير

تصدرت وحدة مرور القاهرة الجديدة المركز الأول – الأكثر ترخيصا للمركبات الزيرو- بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية خلال يونيو 2023 ، حيث سجلت 678 مركبة ثم وحدة مرور مدينة نصر 571 مركبة ثم وحدة حدائق الأهرام 489 مركبة ثم وحدة مرور فيصل 486 مركبة ثم وحدة مرور أبيس 451 مركبة.

أما منفذ مرور ميناء السلوم 5538 مركبة منفذ مرور نويبع 1774 مركبة ومنفذ مرور أرقين 274 مركبة وسفاجا 1790، وذلك طبقا لآخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى.

يذكر أن وحدة المرور الأكثر ترخيصا خلال مايو 2023 كانت من نصيب وحدة مرور "القاهرة الجديدة" أيضا المركز الأول كأكثر ترخيصا للمركبات الزيرو- بين وحدات المرور على مستوى الجمهورية، حيث سجلت 554 مركبة، وتلتها وحدة مرور مدينة نصر 488 مركبة، ثم وحدة المنصورة 432 مركبة، ثم وحدة مرور فيصل 425 سيارة، ثم وحدة مرور حدائق الأهرام 401 مركبة، أما منفذ مرور ميناء السلوم 6256 مركبة، منفذ مرور نويبع 1642 مركبة، ومنفذ مرور ارقين 1294مركبة، وسفاجا 1061.