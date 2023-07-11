اليوم السابع
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تعرف على أفضل طريقة لرى فول الصويا فى ظل الأجواء شديدة الحرارة

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:41 م
تعرف على أفضل طريقة لرى فول الصويا فى ظل الأجواء شديدة الحرارة فول الصويا
كتبت أسماء نصار

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في ظل الظروف التى يمر بها المزارع المصري من زيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومخصبات ومبيدات وخلافه وأحياناً تدنى غير طبيعى فى أسعار المحاصيل الزراعية التقليدية، كان من المهم البحث عن زراعة محاصيل "مغفول عنها" تكون لها عائد مجزي وبتكاليف متواضعة وبطريقة زراعة غير معقدة وبسيطة.

 

ومن أبرز المحاصيل الغذائية والصناعية الهامة علي المستوي العالمي فول الصويا نظراً لاحتواء بذوره على نحو 20٪ زيت خالى من الكوليسترول، وحوالى 40٪ بروتين ذو قيمة غذائية تقارب قيمة البروتين الحيواني حيث بدأت زراعته في مصر منذ عام 1970.

 

وفى التقرير التالى نتعرف على أفضل طريقة لري فول الصويا في ظل الأجواء شديدة الحرارة:

 

-1 التبكير برية المحاياة على ان تكون رية خفيفة "تجرية " بعد 15 إلى 20 يوم من الزراعة في الاراضي القديمة و بعد 5 إلى 6 أيام بالأراضي الجديدة لتحسين التكشف وتنشيط تكوين العقد الجذرية على النبات عن طريق الزراعة العفير والحراتي .

 

2- استمر في الرى كل 15 يوم في اراضي الوادي و كل من 5 إلى 8 ايام في الاراضي الجديدة ثم وقف الري عند بداية نضج المحصول وعلاماته بدء اصفرار الاوراق في الجزء السفلي من النبات وتساقط بعضها وتمام امتلاء القرون وتحول بعضها إلى اللون البني ودا بيكون قبل الحصاد بثلاثة اسابيع .

 

3-عدم تعطيش النباتات خاصة في فترتي التزهير والعقد لأنه بيؤدي إلى ضعف نموها وصغر حجم الحبوب ( البذور)  وضمورها وبالتالي قلة المحصول وتدهور صفات البذرة المخصصة للتقاوي .

  

 - 4 تجنب الري الغزير لأنه بيسبب اصفرار النباتات نتيجة لتعرضها لأمراض أعفان الجذور والذبول وغيرها .


الرى

ارتفاع الحرارة

فول الصويا

رى فول الصويا



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