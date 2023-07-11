تجديد حبس 3 سيدات ضبط بحوزتهن هيروين و5 ملايين جنيه بحدائق القبة

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة حدائق القبة، تجديد حبس 3 سيدات وشريكهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة من القبض علي 4 أشخاص منهم 3 سيدات عثر بحوزتهم علي سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة وأجولة بداخلها 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم غير المشروع في تجارة المخدرات.

وكان مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد شدد على تكثيف التواجد الأمني بشوارع العاصمة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، حيث تمكن رجال مباحث قسم شرطة الحدائق من ضبط 3 سيدات وشخص أثناء استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدون تراخيص بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهم على 3 كيلو هيروين وبندقية آلية وعدد من الطلقات ومبالغ مالية بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه.

واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسيارة لسهولة التنقل، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.