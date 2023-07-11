تجديد حبس المتهم بقتل سائق لسرقة سيارته فى القطامية

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس متهم بقتل سائق لسرقة سيارته بالإكراه فى القطامية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة، أنه نظراً لمروره بضائقة مالية، قام بالاتصال بأحد شركات النقل الخاصة عبر "أبلكيشن" الخاص بالشركة، وفور وصول السائق بالسيارة تم التحرك لمنطقة القطامية، وما أن وجد الطريق خالياً فان بخنق السائق حتى الوفاة، والاستيلاء على السيارة وفر هارباً.

وتلقى قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، بأنه حال سيره بسيارته ورد إليه اتصال هاتفى - عبر تطبيق إحدى شركات نقل الركاب الخاصة - لتوصيل أحد العملاء من دائرة قسم شرطة المرج إلى أحد الأماكن بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، وعقب وصولهما فوجئ بقيام العميل بخنقه بإستخدام قطعة من القماش كانت بحوزته وأجبره على الترجل من السيارة واستولى على هاتفه المحمول والسيارة ملكه كرهاً عنه ولاذ بالفرار.