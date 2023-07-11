انطلاق أعمال قمة الناتو فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس

وأضاف ستولتنبرج: "أولا وقبل كل شيء، الرسالة الأكثر أهمية هي أن هذه القمة تاريخية بالفعل قبل أن تبدأ لأن لدينا الآن عضوية سويدية قائمة، ستصبح السويد عضوا كامل العضوية في هذا التحالف، هذا جيد للسويد، إنه جيد لتركيا ولحلف الناتو ومنطقة البلطيق بأكملها".

وأشار ستولتنبرج إلى أن عضوية فنلندا والسويد في الناتو ستسهل على الحلف حماية منطقة بحر البلطيق، مضيفا: "هذا قرار تاريخي ولحظة تاريخية وقمة تاريخية"، بحسب الموقع الرسمي لهيئة الإذاعة والتليفزيون الليتوانية.