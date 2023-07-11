انطلاق أعمال قمة الناتو فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس

أفادت قناة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، ببدء أعمال قمة حلف شمال الأطلسى "ناتو" فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس بمشاركة زعماء الدول الأعضاء فى الحلف.
كان أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج قد أعرب - قبيل انطلاق أعمال القمة اليوم الثلاثاء - عن ثقته في أن القمة ستكون خطوة إيجابية وقوية على طريق انضمام أوكرانيا إلى التحالف.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى "ناتو" ينس ستولتنبرج اليوم الثلاثاء، إن قمة الناتو فى فيلنيوس أصبحت تاريخية حتى قبل أن تبدأ، تعليقا على اتفاق أمس الاثنين مع تركيا بشأن عضوية السويد فى الناتو.
وأضاف ستولتنبرج: "أولا وقبل كل شيء، الرسالة الأكثر أهمية هي أن هذه القمة تاريخية بالفعل قبل أن تبدأ لأن لدينا الآن عضوية سويدية قائمة، ستصبح السويد عضوا كامل العضوية في هذا التحالف، هذا جيد للسويد، إنه جيد لتركيا ولحلف الناتو ومنطقة البلطيق بأكملها".
وأشار ستولتنبرج إلى أن عضوية فنلندا والسويد في الناتو ستسهل على الحلف حماية منطقة بحر البلطيق، مضيفا: "هذا قرار تاريخي ولحظة تاريخية وقمة تاريخية"، بحسب الموقع الرسمي لهيئة الإذاعة والتليفزيون الليتوانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة