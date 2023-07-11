انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا بترعة نجع حمادى فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن سوهاج من انتشال جثة طفل بلغ من العمر 9 سنوات لقى مصرعه غرقا بترعة نجع حمادى دائرة قسم أول سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بغرق طفل أثناء السباحة بترعة نجع حمادى دائرة قسم أول سوهاج تم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى لانتشال الجثة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات غرق طفل بترعة نجع حمادي دائرة قسم أول سوهاج عقب تقدم الأهالي ببلاغ تم انتشال الجثة بمعرفة "قوات وحدة الإنقاذ النهري" تبين غرق الطفل فارس ا ف ا 9 سنة تلميذ ويقيم دائرة القسم تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي.

وبسؤال والده المدعو أحمد ف ا ا 56 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفى الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.