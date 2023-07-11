اليوم السابع
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انتداب المعمل الجنائى في واقعة حريق شقة ومصرع 4 أشخاص بفيصل

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 02:22 م
انتداب المعمل الجنائى في واقعة حريق شقة ومصرع 4 أشخاص بفيصل حريق شقة سكنية - أرشيفية
أحمد إسماعيل

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انتدبت النيابة العامة بالجيزة  خبراء المعمل الجنائى في واقعة مصرع  4 أشخاص في حريق شقة بفيصل، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية في الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لشقة سكنية اشتعل بها حريق بمنطقة فيصل، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة، لتحديد سبب اندلاع الحريق، وإعداد تقرير بحجم التلفيات التي لحقت بمحتوياتها.

أكدت التحريات الأولية لرجال المباحث، عدم وجود شبهة جنائية في اندلاع الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه، وتمكن رجال الحماية المدنية، من إخماد النيران، وأسفر الحريق عن مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي امرت بما سبق.

 

 

 


حريق شقة

امن الجيزة

المعمل الجنائى

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