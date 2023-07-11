اليوم السابع
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الناتو يعلن دعم أوكرانيا للانضمام للحلف.. وزيلينسكي: سنجعله أكثر قوة.

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 08:22 م
الناتو يعلن دعم أوكرانيا للانضمام للحلف.. وزيلينسكي: سنجعله أكثر قوة. زيلينسكي
وكالات

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شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، الثلاثاء، على أن أوكرانيا ستصبح عضواً في الحلف، مشيراً إلى أنه الحلف سيصدر "دعوةً" لكييف، للانضمام إلى الناتو عندما "يتفق الحلفاء"، و"يتم الاستفاء بالشروط المطلوبة".

وأضاف ستولتنبرج في مؤتمر صحفي، خلال قمة الحلف المنعقدة في فيلنيوس، أن "أوكرانيا سوف تصبح عضواً في حلف الناتو وهناك اتفاق على إزالة خطة العمل التي تعداً شرطاً للانضمام لحلف الناتو، وهذا من شأنه أن يغير مسار أوكرانيا للانضمام للحلف من عملية ذات خطوتين إلى خطوة واحدة".

وأعلن أن الحلف "سيصدر دعوةً لأوكرانيا للانضمام للحلف عندما يتفق الحلفاء ويتم استيفاء الشروط المطلوبة"، لافتاً إلى أن "الحلفاء اعتمدوا أكبر خطة دفاعية شاملة منذ نهاية الحرب الباردة".

من جانبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في فيلنيوس، الثلاثاء، إن انضمام بلاده إلى الحلف سيجعلها "أكثر أماناً"، فيما ستجعل أوكرانيا من الحلف "أكثر قوة".

وبحث الحلف خلال قمته الثلاثاء انضمام كييف، فيما أعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج عن اتفاق خلال القمة في فيلنيوس، بشأن "دعوة" أوكرانيا للانضمام إلى "الناتو" عندما "يتفق الحلفاء"، و"يتم الاستيفاء بالشروط المطلوبة".


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