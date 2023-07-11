

وأوضح باتيلي - وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية الليبية - أنه بحث مع السائح خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين في مدينة طرابلس الليبية آخر التطورات في التحضير للانتخابات، كما تم مناقشة أهمية إشراك جميع المؤسسات المعنية لضمان نزاهة العملية السياسية.



وأضاف باتيلي أن موقف الأمم المتحدة من مشاريع القوانين الانتخابية يؤكد على ضرورة أن تكون عمليا قابلةً للتطبيق وأن تحظى بموافقة جميع الأطراف الفاعلة.



وشدد السائح من جانبه على استمرار دعم الأمم المتحدة الفني للمفوضية وعلى ضرورة أن تعمل كافة الأطراف معًا لضمان إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في ليبيا تعكس إرادة الشعب.



ولفت باتيلي إلى أنه اتفق مع السفيرين الايطالي والالمانى خلال لقاءهما في وقت سابق على أهمية أن يتوصل جميع الأطراف إلى إجماع وطني يضع ليبيا على طريق الانتخابات.