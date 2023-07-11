وقال المتحدث - للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن "قرار فرنسا نقل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا سيجبر روسيا على اتخاذ إجراءات للرد"، مؤكدا أن القرار الفرنسى لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة.

وأضاف "بالطبع، لا تزال هناك حاجة إلى توضيح وتحديد عن أي مدى يدور الحديث"، مشددا على أن "هذا قرار خاطئ له عواقب على الجانب الأوكرانى لأنه سيجبرنا بطبيعة الحال على اتخاذ تدابير للرد".

وتابع بيسكوف: "نكرر مجددا التأكيد على النهج المبدئي إزاء مثل هذه القرارات، فهذه القرارات لا يمكن أن تؤثر على مسار الأحداث في إطار العملية العسكرية الخاصة، ويمكنها فقط زيادة العبء على نظام كييف".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن - في وقت سابق اليوم - أن بلاده قررت إرسال صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا لدعم الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية.

وقال ماكرون - في تصريحات للصحفيين على هامش قمة حلف "الناتو" في فيلنيوس - "قررنا زيادة توريد الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا، نحن نؤكد التزامنا بعقيدتنا بالسماح لكييف بالدفاع عن أراضيها، لقد قررنا تزويدها بصواريخ جديدة تسمح لها بالضرب في العمق".

وتنعقد قمة "الناتو" يومي 11 و12 يوليو الجاري، وسيحضرها جميع قادة دول الحلف، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن.